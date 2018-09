S&P verlaagt rating Cyprus

De afwaardering weerspiegelt met name de acute problemen in de Cypriotische bankensector, aldus S&P. Sinds begin 2012 hebben de banken herhaaldelijk verliezen geleden door afschrijvingen op de Griekse staatsobligaties die ze bezitten en op leningen die ze bij bedrijven in dat land hebben uitstaan. S&P verwacht dat de twee grootste banken van Cyprus samen 10 miljard euro aan extra kapitaal nodig hebben.

Volgens S&P blijft de eurogroep streven naar een akkoord met de Cypriotische overheid ondanks het verwerpen van de voorwaarden van het noodpakket, met name de heffing op spaartegoeden. De kredietbeoordelaar denkt echter dat de voorwaarden van een steunpakket per definitie niet in goede aarde zullen vallen en daarmee moeilijk door te voeren zullen zijn. ,,Op basis daarvan denken we dat het risico dat Cyprus zijn schulden niet meer kan aflossen toeneemt.''