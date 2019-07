Chemiereus Bayer voelt overstromingen in VS

De omzet van de tak voor landbouwmiddelen steeg in het tweede kwartaal weliswaar met 59 procent, maar dat kwam voornamelijk door de overname van Monsanto vorig jaar. Zonder invloed van overnames of wisselkoersen was er juist sprake van 3,1 procent krimp.

De totale omzet steeg met ruim 21 procent tot een kleine 11,5 miljard euro. Gecorrigeerd voor overnames en wisselkoersen was er sprake van 0,9 procent groei. De winst over het tweede kwartaal bedroeg 404 miljoen euro, een daling van bijna 50 procent.