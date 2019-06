Brits pond pretje voor vakantiegangers

Over afgelopen kwartaal verloor het Britse pond 2,5% waarde tegen de Amerikaanse dollar. Dat muntenpaar is binnen de valutahandel het belangrijkste in de wereldhandel.

Ook tegen de euro en Japanse yen raakte pond sterling waarde kwijt. Dat maakt een tripje naar het VK voor Nederlanders nog weer goedkoper.

Begin 2019 was het pond juist even de sterkst koersende valuta.

De komende drie maanden zal het pond volgens valutahandelaren niet veel beter kunnen presteren, aldus vermogensbeheerder Amundi.

De vrees is vooral een no-deal. De Britse premierskandidaat Boris Johnson geeft daar voeding aan. Hij hield ook dit weekend vast aan het streven om hoe dan ook per oktober uit de Europese Unie te vertrekken, met of zonder regeling.

Grote beleggingsfondsen hebben hun bezittingen in Britse ponden afgelopen weken verder verkleind: zij vrezen in problemen te geraken als het niet tot een goed geregelde overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de uittreding van de Britten komt.

De euro steeg in datzelfde vorige kwartaal met 1,4% tegen de dollar.