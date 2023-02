Premium Het beste van De Telegraaf

Seks, drugs en €13.000 ontslagvergoeding voor stratenmaker

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Met de bedrijfsauto drugs kopen, drugs gebruiken onder werktijd, naar sekslijnen bellen met de werktelefoon en vervolgens onder werktijd seksuele handelingen verrichten. Een stratenmaker maakt het behoorlijk bont voordat hij de laan uit wordt gestuurd. Maar dat komt allemaal door zijn verslaving en verslaving is een ziekte, geeft hij aan. Het gerechtshof in Arnhem is dat grotendeels wel met hem eens en kent hem zijn transitievergoeding toe.