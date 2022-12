Winkels boeken meer omzet door hogere prijzen

Bekijk ook: Massa is kassa tijdens feestmaand in winkelstraat zonder lockdown

Bij zogeheten non-foodbedrijven groeide de gemiddelde omzet met 4,7%. Het verkoopvolume liet daarbij een daling zien van 3%. Kledingwinkels, winkels in recreatieartikelen, drogisterijen, winkels in schoenen en lederwaren en winkels in doe-het-zelfartikelen zagen de omzet stijgen. Bij winkels in consumentenelektronica en witgoed, en winkels in meubels en woninginrichting werd minder omgezet.

Levensmiddelen

Bij de levensmiddelenwinkels steeg de omzet gemiddeld met ruim 8%. Ook hier werden in doorsnee minder producten gekocht. Het verkoopvolume daalde met meer dan 4%. Bij supermarkten steeg de omzet met 9,5%. Speciaalzaken zagen hun omzet met gemiddeld 0,6% dalen.

Verder meldde het CBS dat er online 3,8% meer werd omgezet bij winkels. Vooral winkels die zowel fysiek als online verkopen lieten een stevige omzetgroei zien. Bij die winkels groeide de omzet met 9,6%. Webwinkels die alleen online verkopen zagen de omzet met 0,6% dalen.