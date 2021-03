Mabel houdt prins Friso in gedachten bij prijsuitreiking

Regelmatig onderstreepte prins Friso, zelf ingenieur werktuigbouwkunde én lucht/ruimtevaarttechniek, hoe belangrijk technologische oplossingen zijn. Na zijn overlijden in 2013 werd hiervoor de prijs in het leven geroepen waarmee hij jaarlijks wordt herdacht.

De winnaar mag zich ’Ingenieur van het Jaar’ noemen en dit jaar is dat dr. ir. David Fernandez Rivas, verbonden aan de Universiteit Twente. Hij bedacht een injectie zonder naald, die de injectievloeistof dwars door de huid in het lichaam brengt. „Met de pandemie is dit helemaal superrelevant”, volgens Mabel, die als Britse burger van boven de 50 haar eerste coronaprik binnen heeft. „Niemand is veilig, totdat iedereen veilig is”, moedigt ze haar volgers op Instagram aan om te doneren voor vaccinaties in ontwikkelingslanden.

Dochters

„Ik heb twee dochters”, zei Mabel over de gravinnen Luana (15) en Zaria (14), „en een van hen houdt niet zo van naalden. Dus dit is een geweldige oplossing! En een van mijn beste vriendinnen heeft sinds haar tienerjaren suikerziekte. Ik dacht: jeetjemina, wat fijn als zij niet ik-weet-niet-hoe- vaak per dag een naald in zich had hoeven steken.”

Prinses Mabel en prinses Beatrix hebben de uitreiking van deze met Friso verbonden prijs niet één jaar overgeslagen. Vorig jaar konden zij er nog bij aanwezig zijn, omdat de corona-maatregelen pas kort daarna werden afgekondigd. Nu volgde prinses Beatrix de uitreikingen vanachter een beeldscherm evenals prinses Mabel, die inlogde vanuit Londen.

Zij realiseerde zich dat de nieuwe Ingenieur van het Jaar ook de ondernemer is van het bedrijf InkBeams, dat naaldloze injecties al toepast, en BuBclean, toegelegd op ultrasoon reinigen. Het leek of zij hem daarom nog de opdracht meegaf: „Ik hoop heel erg dat u deze prijs niet alleen zult gebruiken om uw eigen werk meer aandacht te geven. Maar dat u het in de geest van mijn echtgenoot ook gaat gebruiken om meer aandacht te vragen voor het ingenieursvak.”

Vrouwen

Aan haarzelf zal het niet liggen. Zij besloot: „We hebben in Nederland nog steeds niet genoeg ingenieurs. Het gaat iets beter met de verhouding man/vrouw, maar het kan geen kwaad als we meer vrouwelijke ingenieurs zien komen.”

De Prins Friso Ingenieursprijs gaat uit van de beroepsvereniging van ingenieurs KIVI, waarvan ook prins Friso lid was.

Meerdere Oranjes, te beginnen met koning Willem II, hebben bescherm- en erefuncties vervuld voor de vereniging.