Huawei afgesneden van telefoonchips

Yu vertelde dat de Kirin-chips die Huawei ontwerpt niet meer kunnen worden geleverd door zijn toeleveranciers, omdat die bij de productie daarvan Amerikaanse technologie inzetten. Als gevolg van nieuwe sancties mogen ze die vanaf half september niet meer gebruiken. Yu vertelde dat de Mate 40 smartphone, die Huawei dit najaar uitbrengt, mogelijk de laatste is met de geavanceerde Kirin-chips. Yu noemde dit ’een zeer groot verlies voor ons’. Huawei heeft zelf geen fabrieken die chips produceren.

Yu vertelde dat Huawei als gevolg van de Amerikaanse sancties dit jaar minder zal verkopen dan de 240 miljoen telefoons die het vorig jaar verkocht. In de eerste helft van dit jaar passeerde Huawei nog zijn concurrent Samsung als grootste maker van smartphones ter wereld. Dit ondanks het feit dat de verkopen in het Westen al waren ingestort, omdat Amerikaanse sancties ervoor zorgen dat op nieuwere modellen van Huawei belangrijke apps van Google niet kunnen draaien.

Tiktok

De Amerikaanse overheid beschuldigt Huawei er al langer van dat het onder controle staat van de Chinese overheid en dat zijn appatuur gebruikt zou kunnen worden om Amerikaanse burgers te bespioneren. Recent opende Trump ook de aanval op het bij kinderen populaire socialmediaplatform TikTok en de berichtendienst WeChat van de internetgigant Tencent. Microsoft heeft inmiddels bevestigd dat het met TikToks eigenaar ByteDance in gesprek is over een overname, maar ook Twitter gaf onlangs aan geïnteresseerd te zijn.