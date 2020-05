Beyond Meat in trek op verdeeld Wall Street

De Dow Jones-index stond om kwart over zes Nederlandse tijd 0,3 procent lager op 23.828 punten. De S&P500 daalde 0,1 procent. De Nasdaq vormde een positieve uitzondering met een plus van 1,1 procent.

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in april met 20,2 miljoen banen af, wat een absoluut record is. Economen hadden gemiddeld gerekend op een afname met 21 miljoen arbeidsplaatsen. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de Verenigde Staten gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet.

Vrijdag komt het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. Daarin zijn ook de ontwikkelingen in de publieke sector verwerkt. Er wordt hier ook gevreesd voor een krimp van de werkgelegenheid in de VS met 21 miljoen arbeidsplaatsen.

Beyond Meat won 21 procent. De maker van vleesvervangers groeide in het eerste kwartaal onverwacht hard en maakte ondanks de coronacrisis winst.

Walt Disney stond onveranderd. De winst is afgelopen kwartaal gekelderd door de coronacrisis. Vooral het feit dat de pretparken van Disney momenteel gesloten zijn, deed financieel zeer. Wel deed het media- en entertainmentconcern goede zaken met zijn streamingsdienst.

Office Depot schoot 17,8 procent omhoog na het openen van de boeken. De kantoorartikelenleverancier profiteerde van het toegenomen thuiswerken, waarmee het bedrijf een hogere omzet boekte dan kenners hadden verwacht.

Automaker General Motors won 4,9 procent, ondanks de gekelderde winst.