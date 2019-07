'Tegenvallende cijfers Signify'

Signify moet in de tweede helft van het jaar hard werken om aan zijn eigen doelstellingen te kunnen voldoen, aldus Citi. De vertraging in de groei op eigen kracht in de eerste zes maanden van 2019 moet gecompenseerd worden door de groei van de led-, professionele en thuisverlichting in de opvolgende jaarhelft van boven de 4 procent. Een opsteker in de resultaten is volgens de analisten de progressie die Signify maakt in de ontwikkeling van de kosten.

De aankoop van Klite, de Chinese maker van led-lampen en componenten daar voor, heeft mogelijk positieve effecten op de winstgevendheid van Signify, merken de kenners bij Citi op.

Het aandeel Siginify sloot donderdag 1,8 procent lager op 27,14 euro.