Hof onderzoekt ruzie bij Funda, ’hopelijk snel duidelijkheid’

Buitenland

Overvallen barman moet buit terugbetalen aan baas en wordt daarna direct ontslagen

Een barman die in december van bijna 4000 dollar werd beroofd in een restaurant in Las Vegas, is door zijn baas gedwongen de buit te vergoeden. In een rechtszaak eist de inmiddels ontslagen barman de 4000 dollar terug.