Het is tijd om te cashen bij CSM, denkt Gulpers. Hij gaat ervan uit dat CSM zijn Bakery Supplies voor de gewenste prijs van de hand kan doen en denkt dat die opbrengst nu is ingeprijsd in de beurskoers van het bedrijf.

ING verlaagde het koersdoel voor CSM van 20 euro naar 18,50 euro. Dinsdag sloot CSM op 17,71 euro.