Grote terugroepactie door Volkswagen in China

In totaal roepen Volkswagen en zijn Chinese partners 384.181 auto's terug van types zoals de Golf, Bora, Touran, Passat, Scirocco en versies van Skoda en Audi. De Chinese autoriteiten begonnen in maart vorig jaar een onderzoek naar klachten van klanten van Volkswagen over bijvoorbeeld lawaai, trillingen en het verlies van vermogen. De auto's zullen vanaf 2 april in de garage worden teruggehaald. Analisten schatten dat de kosten van de terugroepactie kunnen oplopen tot 466 miljoen euro.

Volkswagen en zijn partners verkochten vorig jaar in China in totaal 2,81 miljoen auto's, waarmee het Duitse bedrijf de op een na grootste buitenlandse autofabrikant in het land is. Het grootste autoconcern van Europa wil de komende jaren zeven nieuwe fabrieken gaan bouwen in China om in te haken op de sterk groeiende Chinese automarkt.