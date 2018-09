Adobe verkoopt meer, maar verdient minder

Softwarefabrikant Adobe heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar zowel de omzet als winst zien dalen. De omzetdaling werd voornamelijk veroorzaakt door een andere verkoopmanier van de software. Adobe, maker van onder meer Acrobat en Photoshop, stapte in de loop van vorig jaar over op maandelijkse abonnementen en zag het aantal abonnees voor zijn 'Creative Cloud' sterk stijgen.