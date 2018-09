'Visa Europa wil rivaliserende creditdienst'

Op een ontmoeting in Londen, eerder deze maand, hebben belanghebbenden dit besproken. De plannen zijn nog in een vroeg stadium. Maar op een bestuursvergadering in april zou er al een beslissing kunnen worden genomen of de financiële instellingen, die een putoptie hebben om te verkopen, Visa Europa van de hand zullen doen. Visa Europa zou volgens de bronnen cira 3 miljard dollar waard kunnen zijn.

Het Amerikaanse Visa en Visa Europa zijn twee aparte entiteiten. Het Europese Visa heeft een bestuur dat bestaat uit grote Europese banken. Het opereert met een eeuwige licentie, maar betaalt wel royalties aan het Amerikaanse Visa.

Efficiënter

Visa Europa overweegt tot verkoop over te gaan, omdat het denkt dat een eigen creditcard-dienst efficiënter zou kunnen opereren dan de dienst in de huidige constellatie. Bovendien zou het gedeelde merk onduidelijkheid creëren over de creditcards die de banken zelf aan hun klanten verstrekken.

Als Visa Europa de optie om te verkopen uitoefent, zou dit het Amerikaane Visa ,,enkele miljarden'' kunnen kosten om de zaak op te kopen, zo vermeldt het jaarverslag van Visa.