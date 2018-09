IMF: geen extra bezuinigingen voor Nederland

De Nederlandse consument is erg onzeker, merkt het rapport van het IMF (zie bijlage) op. Vooral de onzekerheid op de huizenmarkt heeft veel invloed op het sentiment en op de consumptie. Nederlandse huishoudens moeten doorgaan met het verlagen van hun (hypotheek-)schulden.

Huizenprijzen

Nederlandse banken en huishoudens zijn sterk verbonden met elkaar door de huizenmarkt. Als de huizenprijzen verder dalen dan verwacht, zullen consumenten de hand op de knip houden en banken minder geld uitlenen. Met als gevolg dat de huizenprijzen verder zullen dalen en de neerwaartse spiraal niet wordt doorbroken, voorspelt het Fonds.

Vastgoed

Niet alleen huishoudens, maar ook banken zullen hun balansen in evenwicht moeten brengen. Volgens het IMF is de bancaire sector nog steeds sterk blootgesteld aan de vastgoedmarkt, zoals recent te zien was bij de nationalisatie van SNS.

Om de onzekerheid op de vastgoed- en huizenmarkt het hoofd te bieden en zullen banken volgens het IMF hun kapitaalbuffers moeten versterken. Bovendien bereiden de banken zich zo voor op de eisen van Basel III, die de komende jaren van kracht zullen worden.

Structurele hervormingen

Om de economie competatief te houden is er volgens het IMF een aantal structurele hervormingen nodig. Zo zou de regering er goed aan doen de arbeidsmarkt te hervormen en te investeren in onderzoek en onderwijs. Ook moeten maatregelen worden genomen om het pensioenstelsel houdbaar te houden en moeten de kosten van de gezondheidszorg worden beperkt.