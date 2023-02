Premium Het beste van De Telegraaf

’Even wat groen van dak halen’: nette oplichter tilt vrouw voor €53.000

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een vrouw kreeg een vriendelijke Engelssprekende man aan de deur. Hij had wat groen op haar dak gezien en wilde dat er voor €80 wel even afhalen. Binnen luttele dagen was ze €52.600 lichter. Een medeplichtige moest zich voor de rechter verantwoorden.