Vuurzee op Rhodos kost reisconcern TUI rond €25 miljoen

Het gaat dan onder meer om compensaties van gedupeerden en geld dat de onderneming kwijt was aan repatriëringsvluchten.

Toch denkt TUI nog steeds dat deze zomer bijna weer net zo’n succesvolle vakantieperiode zal zijn als de laatste zomer voor de coronapandemie. Volgens het concern liggen de boekingen momenteel op ongeveer 95 procent van het niveau van voor de virusuitbraak. En dat terwijl vakanties dit jaar een stuk duurder zijn geworden. De gemiddelde prijzen van vakanties pakken ongeveer 7 procent hoger uit dan een jaar geleden.

Brand forse tegenvaller voor reismaatschappijen als TUI. Ⓒ ANP/HH

In het afgelopen kwartaal ging er een winst vóór rente en belastingen in de boeken van 169 miljoen euro. Het gaat om het eerste winstgevende zogenoemde vroege zomerkwartaal sinds de pandemie. Met dit resultaat wist TUI de verwachtingen van analisten te overtreffen.

Vakanties onderbroken

TUI houdt voorlopig vast aan zijn eerdere voorspelling dat de winst voor rente en belastingen in het huidige boekjaar, dat loopt tot eind september, hoger zal uitkomen dan vorig jaar. Destijds wist TUI nog flink te profiteren van het opheffen van de coronamaatregelen, waardoor het toerisme na enkele magere jaren eindelijk weer duidelijk kon aantrekken.

Op Rhodos woedden vorige maand grote bosbranden. Die werden aangewakkerd door de harde wind. Volgens de lokale autoriteiten moesten er duizenden mensen in veiligheid worden gebracht, onder wie vele tientallen Nederlandse vakantiegangers.

Onder meer in het zuiden van Rhodos moesten reizigers hun vakantie staken en het gebied verlaten. Reisorganisaties zoals TUI, Sunweb en Corendon annuleerden hierop tijdelijk ook vakanties naar het zuiden van het eiland.

Claims binnen

De bosbranden op Rhodos zijn in Nederland tevens officieel tot calamiteit verklaard door het Calamiteitenfonds. Dat betekent dat het fonds via reisorganisaties kosten vergoedt van mensen voor bijvoorbeeld reisaanpassingen, repatriëring en niet-genoten vakantiedagen. Deze week zei het fonds al claims ontvangen te hebben van één reisorganisatie. Waarschijnlijk komen er later deze maand nog meer meldingen.