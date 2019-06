Inpex levert plan lng-project Indonesië in

Onderdeel van het plan is een verlenging van de afspraken over het Masela-veld met 27 jaar tot 2055, dat Inpex samen met Shell beheert. Het Brits-Nederlandse olieconcern heeft een aandeel van 35 procent en zijn branchegenoot 65 procent. Abadi maakt onderdeel uit van het grotere Masela-veld.

Inpex verwacht dat het herziene plan snel een akkoord krijgt van de overheid in Indonesië. Als dat zover is, buigt het oliebedrijf samen met Shell zich over een definitieve investeringsovereenkomst. Dat kan enkele jaren in beslag nemen. De uiteindelijke productiecapaciteit van het totale lng-project is volgens het plan gelijk aan jaarlijks 9,5 miljoen ton lng.