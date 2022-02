SNS-commissaris Piero Overmars verdedigt zich: ’Niks kunnen doen voor andere uitkomst’

Video

Grote vraag naar personeel: 'Zeker bereid om meer te betalen'

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen. Volgens het CBS is de werkloosheid op het laagste punt sinds de jaren zeventig, maar er is wel grote vraag naar personeel. Zo ook in de Amsterdamse horecagelegenheid Chez Miné.