Besmettingsgevaar terug in eurozone

Volgens kredietbeoordelaar Moody's hebben Europese politici met hun besluit laten zien dat de bescherming van spaarders en andere schuldeisers van banken in Europa steeds minder voorstelt. Daarbij toont het besluit volgens het kredietbureau dat de beleidsmakers bereid zijn om onrust op de financiële markten te veroorzaken om betalingsproblemen van een euroland te voorkomen.

De kritiek richt zich op het besluit om ook spaarders met deposito's van minder dan 100.000 euro aan te slaan voor de reddingsoperatie. De Cypriotische regering zou nu werken aan een voorstel dat een groter deel van de rekening legt bij spaarders met een vermogen boven die grens.

Depositogarantiestelsel

Het vermogen van spaarders tot 100.000 euro wordt normaal gesproken verzekerd door het depositogarantiestelsel dat in de hele eurozone geldt. Die bescherming is door het besluit van de Europese politici aangetast, zo waarschuwden veel economen de afgelopen dagen. Zij vrezen dat spaarders in andere landen met financiële problemen, zoals Italië, Spanje en Portugal, daardoor ook in de verleiding zullen komen hun spaartegoeden op te nemen, om te voorkomen dat ze op termijn ook een deel van hun spaargeld moeten afstaan.

Volgens de Britse bank Barclays hebben de euroleiders de bescherming van de schuldeisers van Europese banken met hun besluiten ondermijnd en is de operatie een ,,onheilspellend'' teken hoe dergelijke operaties in de toekomst worden aangepakt. Volgens de Duitse bank Berenburg bevindt de eurozone zich opnieuw op ,,onbekend terrein''. De aantasting van het broze vertrouwen in de Zuid-Europese banken kan daarbij voor nieuwe economische en financiële schade zorgen, aldus de bank.