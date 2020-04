Tienduizenden verpleegkundigen en artsen buiten de zorg

Sinds het uitbreken van de coronacrisis en de massale toeloop op de zorg klinkt de roep aan verpleegkundigen en artsen om hun oude beroep weer op te pakken. Zo mogen ook verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen sinds maart 2020 weer aan de slag, mits zij nog voldoende vaardig zijn. Een van de mensen die van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt is Marga Bult. De zangeres heeft haar beroep als verpleegkundige weer opgepakt.

Normaal zijn zorgwerkers verplicht hun BIG-registratie actief te houden.

Van de 348.000 zorgverleners in het BIG-register waren er bij het laatste meetmoment, eind 2018, bijna 26.000 niet werkzaam, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij hadden bijvoorbeeld een uitkering voor werkloosheid of waren met pensioen. Van hen is 84% verpleegkundige of arts. In 2018 waren bijna 18.000 verpleegkundigen en bijna 4000 artsen niet werkzaam.

Ouderen

Ruim driekwart van de niet werkzame verpleegkundigen was 55 jaar of ouder in 2018. Niet werkzame artsen zijn relatief vaker jonger. Van het totaal aantal artsen onder de 45 jaar was 4,5% niet werkzaam in 2018. Onder verpleegkundigen was dat 2,9%.

Een deel van de niet werkzamen kan niet meer terugkeren in hun oude beroep, aldus het CBS. Een aanwijzing daarvoor is het aantal medisch geschoolden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2018 had zo’n 10% procent van de niet werkzame artsen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als voornaamste inkomensbron.