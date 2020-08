’Financiële nood door corona gaat toenemen’

Voor 20 procent van alle huishoudens is het op dit moment lastig om de rekeningen te betalen, stelt de NSR. In de grote steden geldt dit zelfs voor een op de drie huishoudens.

Het initiatief verwacht de komende maanden een verdere stijging te zien in het aantal hulpverzoeken en roept mensen met geldproblemen op tijdig hulp te zoeken. „De meeste regelingen die voor corona gelden, houden in september of oktober op en dat zullen wij in het aantal hulpvragen gaan zien”, stelt NSR-directeur Martin Suithoff.

Sinds januari hebben meer dan 100.000 mensen gebruikgemaakt van de test op Geldfit.nl, aldus de NSR, die hulp biedt bij het op orde brengen van de persoonlijke financiën en gebruikers op weg kan helpen naar passende hulp. In 2019 vulden 54.000 mensen de test in.

In 2020 hebben tot nu ruim 27.000 mensen via de NSR een hulpaanbod ontvangen. In 4000 gevallen werden mensen met schuldproblemen doorverwezen naar schuldhulp via bijvoorbeeld de gemeente of vrijwilligersorganisaties.

