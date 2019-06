Eerlijke schoonheidstips delen

„Op internet word je gebombardeerd met onrealistische en gemanipuleerde foto’s en valse beloftes”, vertelt oprichtster Esther Leloux. „Ons antwoord daarop is We Are Eves.”

Gebruikers krijgen een eigen virtuele plank, de Shelfie, waarop ze hun favoriete producten kunnen plaatsen. Volgers zien hun ervaringen met het product en kunnen het direct kopen.

Onbekend merk

„Ons platform verbindt e-commerce met social”, vertelt Leloux die een achtergrond heeft in de reclamewereld. „We hebben de technologie zelf moeten bouwen.” Naast Leloux zijn ’we’ Julie Hotchkin, voormalig e-commerce manager bij Adidas, en tech-ondernemer Quint Mouthaan.

Er staan nu zo’n 65.000 producten in de database. „Als een product er nog niet in staat, kunnen gebruikers dat aangeven en proberen we het binnen 48 uur toe te voegen. Dat kan een product zijn van een klein onbekend merk. De enige voorwaarde is dat het online verkrijgbaar moet zijn.”

Verdienmodel

Het verdienmodel van We Are Eves is niet gebaseerd op de verkoop van producten via het platform. „Cosmeticamerken kunnen voor een maandelijks bedrag bij ons een eigen ’Shelfie’ kopen. Via deze virtuele winkel kunnen ze direct met klanten communiceren, een campagne lanceren en producten laten reviewen.”

Deze reviews worden gedaan door geselecteerde gebruikers die actief tips delen. Ook andere leden mogen reviews schrijven en tips delen, zolang ze maar geen merk vertegenwoordigen of promoten met commerciële doeleinden.

We Are Eves is begin dit jaar live gegaan en telt zo’n vijfduizend Nederlandse gebruikers. Eind dit jaar wil het platform uitbreiden naar de VS en Groot-Brittannië. Binnen vijf jaar willen we het leidende en meest vertrouwde beauty platform ter wereld zijn.”