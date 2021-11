Groen licht cao supermarkten: lonen stapsgewijs 9% omhoog

Volgens de bond stemde een kleine meerderheid van de leden (55 procent) in met het eindbod van werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum. FNV had zelf het eindbod negatief voorgelegd, vooral vanwege de verlaging van de zondagstoeslagen.

In de nieuwe cao van drie jaar gaan de lonen stapsgewijs met 9 procent omhoog. De toeslag voor het werken op zondag gaat per 1 januari met 50 procent omlaag. Uitzondering zijn de medewerkers die nu op zondag werken en dit blijven doen. Zij behouden hun toeslag nog drie jaar. Per 1 januari 2025 is de toeslag voor de hele sector gehalveerd.

"Mager bod"

De cao geldt voor ongeveer 250.000 werknemers. „Hoewel de loonsverhoging redelijk is, vinden we het in zijn geheel een mager bod. Maar onze leden stemmen voor, dus zullen wij tekenen voor deze cao”, zegt FNV-bestuurder Michiel Al in een toelichting. De leden van vakbond CNV kunnen tot vrijdag nog stemmen.