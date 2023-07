Forse omzetstijging Arcadis, maar winst krimpt

De brutomarge steeg van 9,3% naar 9,8%. Volgens topman Alan Brookes was er sprake van een sterk kwartaal, met veel vraag vanuit de industrie, mobiliteit en milieu.

„De integratie van de twee bedrijven IBI en DPS schiet goed op en zal voor het eind van het jaar afgerond zijn. Operationele discipline en digitale innovatie heeft tot meer orders geleid.”

Volgens Brookes heeft Arcadis al meerdere opdrachten gewonnen vanuit de ’gecombineerde expertise’ uit deze twee overnames, die het ingenieursbureau vorig jaar deed. De nettowinst daalde onder meer als gevolg van hogere financieringskosten.

Orders energietransitie

Het ingenieursconcern werkt in eigen land onder meer aan de bouw van de nieuwe pier op Schiphol en legde eerder de Marker Wadden aan. Arcadis zag het afgelopen kwartaal vooral meer werk in hun divisie ’places’, waarin opdrachten zitten die gerelateerd zijn aan de bouw en energietransitie.

De omzet steeg daar het afgelopen kwartaal 58% en werd daarmee in absolute zin de grootste divisie van het ingenieursbedrijf uit Amsterdam. Dit bedrijfsonderdeel heeft te maken met veel vraag vanuit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkijk, Ierland en de rest van Europa. De verdiensten in groter China lopen achter uit, als gevolg van een ’uitdagende’ marktomstandigheden.

Defensieorders

De divisie ’resilience’ noteerde een plus van 13%. De afgelopen jaren wist Arcadis veel werk binnen te te halen, onder meer van de Amerikaanse defensie. Dit voorjaar werd een opdracht binnengehaald om vast te stellen hoe groot het Pfas-probleem is op Amerikaanse legerbases.

De resultaten bij de divisie mobiliteit, waarin spooractiviteiten zwakten in het tweede kwartaal iets af vanwege de afbouw van activiteiten in het Midden-Oosten. De nieuwe divisie ’intelligence’ zat op een omzet van €45 miljoen, goed voor 2,3% van de totale omzet.

De nettoschuld is echter opgelopen tot €1,2 miljard, een ruime verdriedubbeling ten opzichte van jaar geleden, als gevolg van twee overnames. Er ging het afgelopen halfjaar meer geld uit Arcadis dan dat er in kwam, onder meer als gevolg van veranderde wetgeving in de VS ten aanzien van onderzoeks-en ontwikkelingskosten.

’Sterk orderboek’

Volgens Arcadis is het orderboek sterk, met voor ruim € 2 miljard aan werk in het verschiet. Dit is 35% hoger dan een jaar geleden.

Brookes is nu twee maanden in functie als bestuursvoorzitter. De topman is dicht bij zijn klanten gebleven, zegt hij in een verklaring. Volgens hem staat de energietransitie hoog op de agenda bij de klanten en dat biedt Arcadis kansen op meer werk.