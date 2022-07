Gasunie haalt in Eemshaven 7 miljard kuub lng binnen

Nederland probeert op korte termijn onder grote druk de gasvoorraad fors aan te vullen. „Hiermee is een belangrijke voorwaarde voor de zekerheid voor de levering van lng vastgelegd”, aldus staatsbedrijf Gasunie donderdag over de bereikte deals.

Nederland wil onafhankelijk worden van Russisch gas. Europa vreest dat president Poetin snel de Russische gaskraan naar Europa via de Nord Stream-pijleiding sluit.

Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal zegt dat de contracten in ’recordtijd’ zijn gesloten en verwacht dat komende maanden nog een miljard kuub aan lng wordt verkocht.

Meer gas

De verdubbeling van de import van vloeibaar gas hoort volgens minister Jetten (Klimaat en Energie) bij versnelde verduurzaming, „maar ook om ons voor te bereiden op komende winter.” Hij wijst op ruime interesse van bedrijven om nog meer vloeibaar gas te importeren. Nederland wil het Groningen-veld met aardgas niet extra openzetten, uit vrees voor meer bevingen en schade.

In de Eemshaven tuigt Gasunie momenteel een lng-terminal op, met twee drijvende platforms, de Exmar S188 en Golar Inglo. Die verdubbelen daarmee de capaciteit van de enige lng-terminal van Nederland, op de Rotterdamse Maasvlakte, vanaf eind augustus.

De beide platforms in de Eemshaven hebben een doorvoercapaciteit van 8 miljard kuub gas lng per jaar. Zij vormen de komende vijf jaar dit vloeibaar gemaakte geïmporteerde gas om tot aardgas, dat dan in de pijpleidingen van het landelijk net gebracht kan worden.

Bergermeer, Nederlands grootste gasopslag voor hoogcalorisch gas, wordt voorlopig voor slechts voor 68% gevuld, meldde minister Jetten deze week. De Mijnraad noemde dat in een reactie’niet verstandig’. Op dit moment is Bergermeer voor 38,4% gevuld.

Andere gasopslagen worden wel verder gevuld. Nederland haalt daarmee het minium vullingspercentage van 80% dat in Europa is afgesproken.

De prijs voor een partij gas op de Amsterdamse gasbeurs te leveren in augustus loopt sterk op, en kwam woensdag uit op €174,50 per megawattuur. Op 7 maart bereikte die prijs een piek van ruim €200 per megawattuur.