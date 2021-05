’Julius Baer schikt voor $80 miljoen in FIFA-zaak’

Binnenland

Lichaam gevonden in Nijmegen, twee personen aangehouden

Donderdagochtend is in een woning aan de Gildekamp in Nijmegen een lichaam aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van deze persoon. Waarom de twee zijn aangehouden, kan de politie nog niet zeggen.