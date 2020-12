Zeeland wil twee nieuwe mega-kerncentrales

Dat zal directeur Carlo Wolters woensdag zeggen in een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in het energiesysteem van de toekomst tegen de Tweede Kamer.

EPZ heeft voorafgaand aan die ronde tafel een studie afgerond en een visiedocument gepubliceerd, waarin het ook pleit voor het langer openhouden van de huiden van de huidige, veel kleinere kerncentrale in Borssele. Die is goed voor 500 megawatt.

Als de bestaande centrale in Borssele langer open blijft en er twee megacentrales bij komen, wordt er in Nederland voor 3500 megawatt aan kernenergie opgewekt – het zevenvoudige van wat het nu is. Dat is 25% van de – alsmaar stijgende – elektriciteitsvraag in Nederland, en een welkome aanvulling op zon- en windkracht.

EPZ rekent voor dat zo’n reactor per stuk €8 tot 10 miljard kost, en acht jaar duurt op te bouwen.

De huidige Borssele 1 centrale die tot 2033 in bedrijf blijft, zou tien tot twintig jaar langer open kunnen blijven.

Volgens Wolters is Borssele de ideale locatie, want er is voldoende koelwater en een faciliteit voor kernafval. Bovendien is het ruimtegebruik van de centrales enorm beperkt ten opzichte van windmolenparken en zonneweides. En betreft het natuurlijk CO2-vrije energie.