Fed keurt meeste kapitaalplannen banken goed

De Fed gaf de zwaargewichten JPMorgan Chase en Goldman Sachs voorwaardelijk groen licht. Hun plannen zijn goedgekeurd, maar zij moeten wel de procedures verbeteren waarop zij hun kapitaalbeleid baseren. De overige 14 financiële instellingen zijn geslaagd. Creditcardmaatschappij American Express heeft daarvoor wel een nieuw plan moeten indienen omdat het oorspronkelijk zijn kapitaalpositie te veel zou hebben uitgehold.

De Fed onderwerpt jaarlijks de 18 grootse financiële instellingen aan een stresstest. De doorrekening van de plannen die zij hebben om kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders, bijvoorbeeld door aandelen in te kopen of dividend uit te keren, is daarvan een onderdeel.

JPMorgan en Wells Fargo kondigden naar aanleiding van de uitkomsten van de stresstest aan hun dividend verhogen. Andere banken waaronder Citigroup, Capital One, US Bancorp, en Bank of America lieten weten dat zij ook de winstuitkering verhogen of meer aandelen inkopen dan al was aangekondigd. In totaal vloeit meer dan 20 miljard dollar extra terug naar aandeelhouders, zo heeft persbureau Bloomberg berekend.