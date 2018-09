Ziggo koopt Esprit Telecom voor 18 miljoen

Esprit Telecom is een leverancier van spraak- en datadiensten aan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De in Almere gevestigde onderneming met circa 5000 klanten en 75 werknemers behaalde vorig jaar een omzet van 37 miljoen euro.

Sinds 2011 is Esprit Telecom ook eigenaar van Zoranet, een zakelijke it-diensverlener die zich vooral richt op de detailhandel. Dat bedrijf is gevestigd in Zwolle en heeft 23 werknemers.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet de overname nog goedkeuren.