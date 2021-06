’Booking.com onder vuur in Italië op verdenking van belastingontduiking’

Volgens Italiaanse onderzoekers zou het Nederlandse bedrijf tussen 2013 en 2019 ongeveer 700 miljoen euro hebben verdiend op ruim 800.000 transacties. Daarover zou geen btw zijn betaald.

Het onderzoek begon in 2018 naar aanleiding van een reeks belastingaanslagen op bed and breakfast-locaties, met name in de buurt van Genua.

BTW-afdracht

Booking bevestigt dat er een rapport is binnengekomen wat betreft een controle van de btw-afdracht, maar wat daar precies in staat zegt het bedrijf niet. Booking wil over het rapport in gesprek gaan met de Italiaanse belastingautoriteiten. Het bedrijf meldt wel dat „al onze partners in de EU, ook in Italië, verantwoordelijk zijn voor het zelf beoordelen en vaststellen van de lokale btw en het afdragen daarvan aan hun overheid.”