ASML tikt nieuwe piek aan; staal koelt af

Rond half vier stond de hoofdgraadmeter van Beursplein 5 op 607,67 punten, 0,5% lager dan bij het slot op maandag. De Midkap-index staat op 906,4 punten, een min van 0,3%.

Elders in Europa noteren de belangrijkste graadmeters ook nog steeds tegen verliezen: de FTSE100 in Londen staat 0,2% lager, de Franse CAC-40 krimpt 0,2%, en de DAX-index in Frankfurt moet het met 0,6% minder doen.

Het optimisme bij beleggers werd enigszins getemperd nadat de Britse premier Boris Johnson aangaf een verdere uitstel voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie na 2020 onmogelijk te willen maken. Ook als er tegen het einde van volgend jaar nog geen handelsdeal op tafel ligt. Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, is het opvallend dat Johnson al weer de knuppel in het hoenderhok gooit terwijl hij net is herkozen en de onderhandelingen met de EU nog niet eens zijn begonnen. „Johnson blijft met zijn onvoorspelbaarheid een onzekere factor. ”

Voor het komende jaar liggen er volgens Van Zeijl nog wel een aantal risico’s op de loer. „Buiten de onzekerheid over de Brexit kan Trump nog roet in het eten gooien door zijn neiging om deals nog aan te willen passen of de uitgestelde importheffingen op Chinese producten toch door te gaan voeren. Verder zijn er volgende maand nog regionale verkiezingen in Italië.”

In de middag kwam het nieuws naar buiten dat koffiemerk Douwe Egberts mogelijk volgend jaar samen met het Amerikaanse Peet’s Coffee zijn rentree op de beurs wil maken. Dat heeft JAB, de eigenaar van beide merken bevestigd.

Uit Amerika kwam positief macronieuws. Zo nam de industriële productie harder toe dan verwacht, terwijl er meer woningen in aanbouw werden genomen dan vooraf werd voorzien. Wall Street bleef vanmiddag bij de start dicht bij huis.

Unilever gebeten hond

Het zwaarwegende AEX-fonds Unilever ging hard onderuit met een duikeling van 6,6%. Beleggers deden het voedingsaandeel massaal van de hand na een omzetwaarschuwing. Het Brits-Nederlandse concern verwacht een lagere omzetstijging in 2019 en de eerste helft van 2020 dan eerder gecommuniceerd, vooral door ’uitdagende marktomstandigheden’ in Zuid-Azië en West-Afrika. De groei in India is van meer dan 10% tot onder de 5% weggezakt, zei topman Alan Jope in een toelichting. Ook Noord-Amerika is voorlopig nog niet op de been. Volgens analisten bij de Candadese bank RBC zal Unilever naar verwachting in het vierde kwartaal afstevenen op de laagste omzetgroei in tien jaar. Bank Degroof Petercam heeft in reactie op het omzetalarm zijn advies voor Unilever neerwaarts bijgesteld van ’houden’ naar ’onderwogen’.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de omzetwaarschuwing van Unilever uit de lucht kwam vallen. Wel wijst hij er op dat de doelstellingen voor de winstgevendheid zijn gehandhaafd. Toch is er aanleiding volgens hem om even voorzichtig te zijn om in het voedingsaandeel te stappen. „Unilever heeft aangegeven pas vanaf de tweede helft van volgend jaar weer een normale omzetgroei te voorzien.”

De opmars van Arcelor Mittal werd onderbroken. De koers van het staalconcern koelde 1,9% af. Verder leverde Randstad 0,9% in.

Galapagos raakt 0,2% kwijt na een ’neutraal’ advies (was kopen) van de analisten van Morgan Stanley.

Aan de andere kant had Shell de wind in de rug met een plus van 0,9%. De openheid van zaken die de oliereus gaf over de hoeveelheid belastingen die wordt betaald per land gaf steun aan de koers, meent Van de Groep. ASML dikte 1,3% aan naar een nieuwe piek van €266,35. Volgens Van de Groep blijft de chipsector er goed blijven liggen vanwege de opluchting dat de geplande Amerikaanse importheffingen op Chinese producten opgeschort zijn en ook China heeft aangegeven geen nieuwe restricties door te voeren. Adyen voerde de lijst met winnaars aan en kreeg er 1,4% bij.

In de Midkap-index kwam Arcadis onder druk met een koersdaling van 1,8% na de melding over het stopzetten van een verlieslatend project in Brazilië, dat €85 miljoen kost.

Boskalis wint 0,5%. De bodemonderzoeker krijgt twee projecten.

Bij de kleinere fondsen verliest Sif 2,9%. Het bedrijf heeft een opdracht in Frankrijk binnengesleept.

Prosus klom 2%. De techinvesteerder die binnenkort promoveert naar de AEX wordt opgenomen in de S&P Europe 350-index.

Wilt u weten of de zon volgend jaar blijft schijnen en welke aandelen gaan stralen, Volg dan morgenavond het gratis DFT-seminar. Klik hier om in te schrijven.