Duikvlucht Unilever, verlies voor AEX blijft beperkt

Na ruim een uur handelen staat de hoofdgraadmeter van Beursplein 5 op 608,5 punten, 0,4% lager dan bij het slot op maandag. De Midkap-index staat op 906,4 punten, een min van 0,2%. Elders in Europa noteren de belangrijkste graadmeters ook verliezen: de FTSE100 in Londen staat marginaal lager, de Franse CAC-40 krimpt 0,3%, en de DAX-index in Frankfurt moet het met 0,4% minder doen.

Het verlies van de Amsterdamse beurs is dus vrijwel helemaal aan Unilever te wijten, met een gewicht van bijna 14% het op een na zwaarste fonds in de AEX. Het Brits-Nederlandse concern verwacht een lagere omzetstijging in 2019 en de eerste helft van 2020 dan eerder gecommuniceerd, vooral door ’uitdagende marktomstandigheden’ in Zuid-Azië en West-Afrika. De groei in India is van meer dan 10% tot onder de 5% weggezakt, zei topman Alan Jope in een toelichting. Ook Noord-Amerika is voorlopig nog niet op de been.

Galapagos raakt 0,6% kwijt na een ’neutraal’ advies (was kopen) van de analisten van Morgan Stanley. ArcelorMittal staat 1,8% in de min, ABN Amro duikt 0,9% lager. Dat zwaargewichten Shell (+1,1%) en ASML (+1%) wél winnen, zorgt ervoor dat het verlies van Unilever iets wordt goedgemaakt.

In de Midkap-index bloedt Arcadis 2% lager. De bouwer stopt met een verlieslatend project in Brazilië, en dat kost €85 miljoen. Boskalis krijgt twee projecten van toevallig dezelfde waarde, maar wint slechts 0,8%. Bij de kleinere fondsen verliest Sif 1,5%. Het bedrijf heeft een opdracht in Frankrijk binnengesleept. Beleggers zijn er verder niet gerust op dat voetbalclub Ajax de Europa League-confrontatie met Getafe overleeft. Het aandeel daalt met 1,5%.