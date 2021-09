School Alexia en Leonor niet alleen voor prinsessen

Het Spaanse hof gaf al foto’s vrij van de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia, in tegenstelling tot de Rijksvoorlichtingsdienst. Het gaat dan ook om niemand minder dan de Spaanse troonopvolgster. Over Alexia horen we niets uit Den Haag, maar wel uit Spanje. Daar vreest de boulevardpers dat de prinses uit het vrijzinnige Nederland, die zou roken en drinken, een verdorven invloed op hun kroonprinses kan hebben.

De Spaanse krant El País weet te melden dat Leonor op de school een kamer deelt met drie andere leerlingen. Onbekend is, of mede-Spaanstalige prinses Alexia daar deel van uitmaakt. Hun strak ingedeelde schooldagen beginnen om acht uur. Om zes uur ’s avonds wordt er met z’n allen gegeten en om half tien ’s avonds moeten alle leerlingen in hun kamer zijn. Het is dus van belang, met wie je op één kamer zit...

In ons land was al bekend dat de school, onderdeel van de onderwijsorganisatie United World College (UWC), is gevestigd op het terrein van St. Donat’s Castle in Llantwit Major. Maar de Spaanse media weten nog eraan toe te voegen, dat het oorspronkelijk middeleeuwse kasteel in 1925 werd gekocht door de Amerikaanse media-magnaat William Randolph Hearst, die het nog wat middeleeuwser liet maken. De beroemde toneelschrijver George Bernard Shaw, beroemd van stukken als Pygmalion, omschreef het 12e-eeuwse kasteel ooit als: ’Zoiets als God zou hebben gebouwd, als hij het geld had gehad’. Op sommige dagen in het jaar is het sfeervolle slot te bezichtigen. Bovendien is het te huur als trouwlocatie.

Onder de studenten zijn zo’n 20 vluchteling-kinderen uit landen als Afghanistan, Jemen en Irak. Ruim de helft van de 350 scholieren krijgt een beurs, die soms wordt betaald uit het hoge schoolgeld dat ouders van andere leerlingen opbrengen. Koning Felipe zou €76.000 overmaken voor de beide schooljaren van zijn dochter.

De United World Colleges, hoe breed ook, hebben een koninklijk randje. De Jordaanse koning Noor is voorzitter en de in 2013 overleden Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela was erevoorzitter. Ook koning Willem-Alexander en de Belgische kroonprinses Elizabeth volgden dit onderwijs.