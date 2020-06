Aantal faillissementen loopt snel op

Dat er deze week meer faillissementen zijn uitgesproken, betekent volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen niet dat we nu aan het begin staan van een faillissementsgolf. „In de cijfers is dat nog niet te zien.” Van Mulligen wijst erop dat in dezelfde week van 2019 81 bedrijven failliet gingen.

Prognoses

Dat er nu nog weinig te merken is van de gevolgen van de coronacrisis bij bedrijven heeft deels te maken met de ondersteunende maatregelen van de overheid. Ook zijn rechtbanken mogelijk terughoudener met het uitspreken van faillissementen. Van Mulligen benadrukt wel dat de economische prognoses niet best zijn. Hoeveel bedrijven het uiteindelijk niet lukt om het hoofd boven water te houden, hangt volgens de hoofdeconoom vooral af van hoelang de coronacrisis voortduurt.

De meeste faillissementen kwamen op naam van de bouw. In die branche vielen zestien ondernemingen om. Dat waren er tien meer dan in de voorgaande week. Een kwart van de faillissementen in de bouw betrof eenmanszaken. In de detailhandel gingen dertien bedrijven op de fles, negen meer dan de week daarvoor.

Reisbranche

In de reisbranche viel het doek voor vier zaken. Dat zijn er relatief veel in een periode van een week, aangezien er daarvoor sinds begin van het jaar slechts zes bedrijven omvielen in die branche.

Het CBS rapporteert wegens de coronacrisis wekelijks het aantal faillissementen, om zo de impact van de virusuitbraak inzichtelijk te maken. Sinds de jaarwisseling is over 1871 bedrijven of instellingen een faillissement uitgesproken. Dat zijn er 69 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.