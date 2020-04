Jeff Bezos steelt show in miljardairslijst

Bezos heeft zijn vermogen dit jaar per saldo maar liefst $25 miljard zien stijgen naar $140 miljard dankzij de sterke beursprestaties van het aandeel Amazon, waar hij grootaandeelhouder van is.

Record

Het aandeel Amazon bereikte deze week zelfs het hoogste niveau ooit, boven de $2300 per aandeel. Consumenten weten de online webwinkel massaal te vinden door de beperkende maatregelen van overheden in veel landen.

De ex-partner van Bezos, MacKenzie Scott, heeft eveneens weinig reden tot klagen. Na de scheiding eerder dit jaar kreeg zij een flink pakket aandelen Amazon in handen. Haar vermogen is dit jaar daardoor hard opgelopen naar $45 miljard.

Bill Gates

De Amazon-baas steekt er met kop en schouders bovenuit in de lijst met grootverdieners die dagelijks wordt bijgehouden door persbureau Bloomberg. Bill Gates, grootaandeelhouder bij Microsoft, is een goede tweede met een vermogen van net boven de $100 miljard. Per saldo is Gates dit jaar echter $10 miljard kwijtgeraakt.

Bernard Arnault, topman bij het Franse luxeconcern LVMH, gaat nek aan nek met superbelegger Warren Buffet om de derde plaats in de rijkenlijst. Beide hebben een vermogen van $74 miljard, maar vooral Arnault is hard geraakt door de koersval van zijn bedrijf, met per saldo een verlies van bijna $30 miljard.

Microsoft

De Amerikaanse zakenman Steve Ballmer, de voormalige topman bij Microsoft, is met stip in de top tien terechtgekomen. Zijn vermogen die gevormd is door een groot aantal belangen in bedrijven bedraagt $64 miljard.