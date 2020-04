Nissan waarschuwt voor fors verlies; opdoffer Renault

Aanvankelijk zou Nissan zijn jaarcijfers in half mei publiceren. Dat wordt nu 28 mei. Volgens Nissan zal het operationele resultaat negatief zijn. Nissan zei eerder te rekenen op een resultaat van 85 miljard yen (€733 miljoen) en een nettoresultaat van 65 miljard yen (€561 miljoen). In een verklaring nu rept de automaker over een nettoresultaat dat 150 miljard tot 160 miljard yen lager zal uitvallen dan eerder geraamd, dus tussen 85 miljard en 95 miljard yen negatief. De operationele winstraming werd met 130 miljard yen verlaagd.

Als gevolg van de verspreiding van het coronavirus hielden autoshowrooms wereldwijd hun deuren gesloten. De verkoopstop zorgde volgens Nissan voor een strop van 90 miljard yen, die het aan winst misliep.

Het bedrijf kampte voor de virusuitbraak al met tanende verkopen. Het bedrijf werd ook achtervolgd door de kwestie rond oud-topman Carlos Ghosn die eind 2018 werd gearresteerd op verdenking van fraude. Ghosn werd na in de cel te hebben gezeten onder huisarrest geplaatst, maar wist op miraculeuze wijze uit Japan te ontsnappen.

Om de crisis te doorstaan heeft Nissan naar verluidt een aanvraag gedaan voor leningen van bij elkaar 500 miljard yen. Mogelijk zal Nissan ingrepen gaan doen om de kosten omlaag te krijgen.

Bekijk ook: Nissan trekt Renault in malaise mee

Nissan trekt Renault mee de malaise. De Franse autobouwer heeft een aandeel van 43,4% in de Japanners en boekte door de ellende bij de alliantiepartner afgelopen jaar een verlies van €141 miljoen, waarmee Renault voor het eerst in tien jaar rode cijfers schreef.

Afgelopen donderdag maakte Renault bekend dat de omzet in het eerste kwartaal bijna een vijfde is geslonken tot €10,1 miljard. Door de coronacrisis zagen de Fransen de verkoop in de eerste drie maanden van het jaar met een kwart dalen tot 673.000 auto’s.

De opdoffer bij Nissan zal hard aankomen in Parijs. Renault stond er namelijk al heel slecht voor en is op zoek naar een door de staat gegarandeerd noodkrediet van €5 miljard.