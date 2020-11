De eerste reactie van het ministerie was illustratief. „De wens is begrijpelijk, we willen allemaal zo snel mogelijk naar meer vrijheid in de samenleving”, reageerde de woordvoerder van zorgminister Hugo de Jonge op het ambitieuze plan van het bedrijfsleven voor een snelle terugkeer naar het oude normaal. De Jonges woordvoerder zei zuinigjes: „Maar we moeten de dingen wel stap voor stap doen.”