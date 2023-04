Chipverkoop zakt fors in bij grootste chipmaker ter wereld

Het Taiwanese concern zag de opbrengsten vorige maand met ruim 15 procent kelderen ten opzichte van maart vorig jaar. Vergeleken met februari dit jaar ging het om een afname van bijna 11 procent. Bezien over het hele eerste kwartaal dikten de verkopen nog wel een kleine 4 procent aan tot omgerekend 16,7 miljard dollar, maar analisten hadden op betere cijfers gerekend.

Onzekerheid

De chipindustrie kampt met onzekerheid over de vraag naar elektronica nu de economische vooruitzichten verslechteren en veel consumenten kampen met gestegen kosten. Daarnaast speelt de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China de sector parten. De VS voerden vorig jaar verdere beperkingen in voor de export van technologisch geavanceerde halfgeleiders naar het Aziatische land. Ondertussen is TSMC bezig met uitbreidingen buiten thuisland Taiwan om klanten tegemoet te komen die meer verspreid over de wereld chips willen inkopen.

Klant ASML

Wat de nieuwe cijfers precies betekenen voor de winst, is nog niet bekend. Dat brengt TSMC, dat een grote klant is van de Nederlandse chipmachinemaker ASML, pas later naar buiten. In het voorgaande kwartaal ging ondanks de tegenvallende verkopen nog wel een recordwinst in de boeken. Dat was te danken aan de schaalvoordelen van het bedrijf en zijn technologische voorsprong op veel concurrenten.

TSMC heeft zijn plannen voor de investeringen voor dit jaar eerder al wel teruggeschroefd tot een bedrag tussen de 32 miljard en 36 miljard dollar. Dat betekent een daling ten opzichte van de meer dan 36 miljard van vorig jaar. Bestuurders van TSMC zeiden in januari dat ze verwachten dat de omzet van het bedrijf in de eerste helft van dit jaar waarschijnlijk zou dalen, maar dat de zaken daarna wel weer moeten aantrekken.