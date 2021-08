China grijpt nog harder in bij bezitters cryptomunten

Wie cryptomunten verliest, kan zich daarom nergens op verlaten, aldus de uitspraak.

De South China Morning Post meldde over de kwestie na een beroep tegen een uitspraak in januari van een rechtbank in de stad Jinan. De eiser had in de zaak 70.000 yuan (ongeveer €9.1560) verloren door in 2017 te investeren in cryptomunten.

Na een ingreep door Peking in 2018, met een serie anticryptomaatregelen van de People’s Bank of China, zijn alle rekeningen gesloten. Daarmee hadden bezitter feitelijk alles verloren. Nieuwe handel werd onmogelijk.

Het hooggerechtshof stelt nu in de uitspraak dat „het beleggen of verhandelen van cryptovaluta niet door de wet wordt beschermd.”

Dit voorjaar plaatste China ook een verbod op de handel in cryptomunten.