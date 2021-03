Belegger vindt in coronatijd tips op sociale media

Een meerderheid is het nog niet, maar één op de drie beleggers weet de weg naar LinkedIn, Youtube of Facebook al te vinden als het om beurstips gaat, blijkt uit de nieuwste editie van ING’s BeleggersBarometer, de maandelijkse peiling van de bank naar het sentiment onder particuliere investeerders. „En sinds corona gaan beleggers steeds vaker via sociale media op zoek naar concrete tips of een bevestiging dat ze de juiste handelsstrategie hanteren”, ziet Homan.

Maar zoals altijd met beleggingstips – of ze nou in een Youtube-filmpje staan of elders – blijft het oppassen voor valkuilen. „Er gebeuren, ondanks de inspanningen van toezichthouders als de AFM, nog genoeg ongelukken”, waarschuwt Homan.

„Ook hier geldt: blijf zelf nadenken. Hoe concreter de tip, en hoe juichender en eenzijdiger het verhaal, hoe meer je moet oppassen. Want zo’n tip kan wel eens bedoeld zijn om de zakken te vullen van de tipgever, die zelf op een lagere prijs is ingestapt.”

Stijging verwacht

Ondertussen blijven het prima tijden om aandelen te hebben. Dat blijkt niet alleen uit de AEX-index, die vrijdag de hoogste stand van de afgelopen twaalf maanden aantikte, ook de BeleggersBarometer blijft dik boven de ’neutrale’ 100 punten staan, met voor de tweede maand op rij een score van 123.

Meer dan de helft van de respondenten ziet de AEX de komende tijd bovendien verder stijgen. „De wereld gaat weer open, en of dat nou in juni of in juli gebeurd – dat maakt de beurs niet zoveel uit”, aldus Homan.

„De enige échte tegenvaller zou kunnen zijn als het vaccinatietempo er ineens uit raakt, of als er een variant komt waartegen je niet kunt prikken.” Zelf is Homan overigens een beetje voorzichtiger over de beurskoersen. „De rek raakt er wel een beetje uit.”