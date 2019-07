Poorter schroeft belang in Lavide terug

Poorter maakte in het najaar van 2018 bekend terug te treden bij de onderneming, onder meer omdat het hem niet lukte om een accountant te vinden om de jaarrekening te controleren. Begin dit jaar werd bekend dat Lavide een nieuwe naam gaat krijgen, naar aanleiding van de benoeming van Salar Azimi tot topman van het bedrijf.

Lavide kondigde eerder al aan te stoppen met kinderopvang. In het beursfonds worden nu verschillende activiteiten opgenomen, zoals bijvoorbeeld Hotel De Elderschans in Aardenburg, samen met de exploitatie en alle omliggende gronden; Hotel Du Commerce in Oostburg, Partyschip The Lambo en Voetbalclub Koninklijke Patro Eisden in Maasmechelen.