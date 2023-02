Nederlander beknibbelde meest van Europa met kerstaankopen

Vooral eten, drinken en tabak werd minder ingekocht. Daarmee lijken de kerstdiners dit keer iets minder groot aangepakt te zijn dan anders. Mogelijk speelt de hoge inflatie hier een rol bij. Ook kan het meespelen dat mensen weer in de horeca terechtkonden voor hun kerstdiners, nadat dit een jaar eerder nog werd belemmerd door coronamaatregelen.

In Nederland was de krimp in de inkopen in winkels ruim 6 procent vergeleken met een maand eerder. Voor de hele Europese Unie kwam de daling uit op een kleine 3 procent. Naar non-foodproducten ging 2,8 procent minder, terwijl er aan brandstoffen juist meer (plus 2,3 procent) werd gekocht.

Europese consumenten kochten in december ook minder in winkels vergeleken met een jaar eerder. De daling in de EU was 2,5 procent, met België (min 9,2 procent) als grootste negatieve uitschieter. Nederlanders kochten evenveel in winkels als in december 2021, toen het land nog in een lockdown zat.

Afgelopen november namen de winkelverkopen in de EU nog met ruim 1 procent toe op maandbasis.