Buurvrouw eist bij rechter teruggave van ontrouwe Felix

Felix, zoals de kat heet, had zich al een jaar niet meer bij zijn eigenares laten zien. De kat verbleef bij een man in de buurt. „Hij laat Felix in zijn woning binnen komen, geeft hem eten en aandacht”, aldus het vrijdag gepubliceerde vonnis. Twee keer had hij de kat teruggebracht, op verzoek van de wijkagent, maar Felix was telkens snel terug bij zijn zelfgekozen baasje. Inmiddels is de man niet meer bereid om Felix terug te geven. „Hij wil voor Felix blijven zorgen”, noteert de rechter.

De rechter oordeelde dat een kat wel een dier is, maar dat de wettelijke bepalingen voor levenloze zaken ook gewoon op Felix van toepassing zijn. Dat betekent dat de eigenaar een kat kan opeisen van iedereen die hem zonder recht houdt.

De buurtgenoot moet Felix binnen twee weken terugbrengen, op straffe van een dwangsom van €1000. De rechter bepaalde dat de man de kat ook niet meer in zijn huis mag laten en geen eten of aandacht meer mag geven. Elke keer dat hij dit doet, is hij een dwangsom van €100 verschuldigd.