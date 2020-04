CBS: import uit China duidelijk omlaag in februari

In februari importeerde Nederland volgens de cijfers voor 3,1 miljard euro aan goederen uit China. Dat was 6 procent minder dan een jaar eerder.

China nam na het uitbreken van het coronavirus begin dit jaar ingrijpende maatregelen. Tal van fabrieken kwamen stil te liggen. De productie in het land, en daarmee ook de export naar andere landen, nam sterk af.

Het CBS heeft de indruk dat die sterke terugval van de Chinese export nog niet volledig is terug te zien in deze voorlopige importcijfers van Nederland. Het statistiekbureau merkt verder op dat de import- en exportwaarde per land maandelijks doorgaans sterk fluctueren.