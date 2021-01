’AEX start lager door zorgen over trage uitrol vaccins’

De Europese Commissie eist opheldering van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca over zijn productie van de coronavaccins waarvan de EU 400 miljoen doses heeft besteld. Het bedrijf heeft volgens Brussel geen bevredigend antwoord gegeven op de vraag waarom de eerste levering van het vaccin, als dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt goedgekeurd, lager zal uitvallen. AstraZeneca liet onlangs weten te kampen met productieproblemen.

AstraZeneca verklaarde daarnaast dat berichten in Duitse media, dat zijn vaccin maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief is, compleet onjuist zijn. In Duitsland wordt gevreesd dat dit vaccin, dat mogelijk deze week goedkeuring van de EU krijgt, in de verste verte niet in de buurt komt van de ruim 90 procent effectiviteit van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

De Amerikaanse farmaceut Moderna kondigde op zijn beurt aan dat het coronavaccin van het bedrijf ook werkt tegen de Britse en de Zuid-Afrikaanse virusvarianten. De proefpersonen die het vaccin hebben gekregen, maken afweerstoffen aan die ook de beide mutaties te lijf kunnen gaan. Bij de Zuid-Afrikaanse variant is die reactie wel veel kleiner. Daarom werkt Moderna aan een extra dosis, een zogeheten boostershot.

Op het Damrak liet bouwonderneming Heijmans weten een grote onderhoudsklus aan vaarwegen in Oost-Nederland te hebben binnengesleept. Met de opdracht is 32 miljoen euro gemoeid. In Zürich staat UBS in de schijnwerpers. De Zwitserse bank, die wordt geleid door de Nederlandse topman Ralph Hamers, boekte afgelopen jaar meer winst. Ook gaat de bank in het lopende kwartaal voor 1,1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De Europese beurzen begonnen de week met verliezen. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 658,24 punten en de MidKap verloor 1,4 procent tot 967,15 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,7 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 30.960,00 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent en techbeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan.

De euro was 1,2128 dollar waard, tegen 1,2138 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 52,35 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 55,43 dollar per vat.