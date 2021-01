Banken in trek bij belegger; zure smaak Takeaway

De AEX staat rond kwart over twaalf 0,3% hoger op 660,4 punten. De AMX stijgt 0,7% naar 974,9 punten.

De overige Europese beurzen herstellen eveneens van de verliezen op maandag. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,8%, 1,5% en 1,1%.

De Europese Commissie eist opheldering van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca waarom de eerste levering van het vaccin, als dat in Europa wordt goedgekeurd, lager zal uitvallen dan eerder beloofd. De Amerikaanse farmaceut Moderna kondigde op zijn beurt aan dat zijn coronavaccin ook werkt tegen de Britse en de Zuid-Afrikaanse virusvarianten.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers na de terugtrekkende beweging begin deze week het glas snel weer halfvol zien. Hij wijst er op dat deze week bij de komende resultaten van de grote Amerikaanse techjongens, zoals Microsoft, Apple en Tesla, vooral de prognoses in de belangstelling staan. „Gelet op de cijfers van onder meer ASML loopt het nog steeds goed in de techsector. Verder is wachten op het Amerikaanse rentebesluit komende woensdag en in het bijzonder de toelichting van Fed-president Powell die naar verwachting nog geen enkele uitspraak zal doen over het verminderen van de monetaire stimulering gelet op de zwakte bij de arbeidsmarkt in de VS.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen heeft ABN Amro de wind in de rug met een winst van 2,9% waarmee de bank het verlies van maandag voor bijna twee derde goedmaakt. De door Ralph Hamers geleide Zwitserse bank UBS meldde een hogere jaarwinst en gaat voor miljarden aandelen inkopen. Branchegenoot ING koerst 1,9% hoger.

ArcelorMittal neemt de koppositie over. De koers van het staalconcern dikt 3,2% aan.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield boekt een plus van 0,9%.

Prosus staat met een verlies van 2,5% onderaan. Maandag blonk de techinvesteerder nog uit na een koerssprong van het Chinese internetbedrijf Tencent, zijn veruit waardevolste belegging.

Het maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway zakt 2%.

Bij de middelgrote fondsen gaat vastgoedfonds Eurocommercial Properties met een winst van 2,6% aan kop. Air France KLM is 1,9% in herstel.

Vastgoedfonds NSI klimt 1,4%, na de publicatie van licht meevallende jaarcijfers.

Smallcap Heijmans wint 2,7%, op het binnenhalen van een grote onderhoudsklus aan vaarwegen in Oost-Nederland. Concurrent BAM is nog beter op dreef met een vooruitgang van 3,2%.

