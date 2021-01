Prosus blaast stoom af in hogere AEX; rugwind bij luchtvaart

De AEX staat rond kwart voor vier 0,4% hoger op 661,4 punten. De AMX stijgt 1,1% naar 977,5 punten.

De overige Europese beurzen herstellen eveneens van de verliezen op maandag. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 veren tot 2% op.

In de middag kwam het IMF met een prognose voor de wereldeconomie naar buiten. Naar verwachting zit er een flink herstel dit jaar en 2022 aan te komen.

"Exitstrategie Fed nog ver weg"

Bij Philip Marey, econoom bij Rabobank staat deze week het Amerikaanse rentebesluit dat morgenavond naar buiten komt voorop. Met de de meerderheid voor de Democraten in beide huizen is volgens hem de roep van Fed-president Powell om met meer fiscale stimulering de Amerikaanse economie te ondersteunen, uitgekomen gelet op het aangekondigde omvangrijke steunpakket van de nieuwe president Biden. „Powell zal bij de toelichting op het rentebesluit de speculatie in de markt over een mogelijke exitstrategie door de oplopende inflatieverwachtingen er uit willen halen. Verder zal het rentebesluit waarschijnlijk niet zo spannend zijn doordat er geen nieuwe voorspellingen over de economische groei in de VS staan gepland. Een eerste renteverhoging door de Fed voorzien wij pas in 2024. Powell heeft geleerd van zijn eerdere beleid met het te vroeg gaan verhogen van de beleidsrente.”

Het goede beursklimaat vooral in de VS kan volgens Marey nog wel even aanhouden. „Met de zeer lage rente en forse fiscale stimulering in Amerika onderweg ligt een flinke steun onder de markt om het beursfeestje voort te zetten. Zodra de pandemie achter de rug is de kans groot echter dat Biden de grote bedrijven die volop hebben geprofiteerd van de coronacrisis onder de loep gaat nemen.”

"Glas snel weer halfvol"

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers na de voorzichtige start deze week het glas snel weer halfvol zien. Hij wijst er op dat deze week bij de komende resultaten van de grote Amerikaanse techjongens, zoals Microsoft, Apple en Tesla, vooral de prognoses in de belangstelling staan. „Gelet op de cijfers van onder meer ASML loopt het nog steeds goed in de techsector. Verder is wachten op het Amerikaanse rentebesluit komende woensdag en in het bijzonder de toelichting van Fed-president Powell die naar verwachting nog geen enkele uitspraak zal doen over het verminderen van de monetaire stimulering gelet op de zwakte bij de arbeidsmarkt in de VS.”

Banken in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen heeft ABN Amro de wind stevig in de rug met een vooruitgang van 4,1% waarmee de bank het verlies van maandag bijna weer goedmaakt. Branchegenoot ING koerst 2,9% hoger geholpen door de meevallende prognoses van het IMF over het herstel van de wereldeconomie.

ArcelorMittal doet ook goede zaken. De koers van het staalconcern dikt 3,7% aan een opwaartse IMF-bijstelling voor de Chimese economie.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield boekt een stevige winst van 4,5%, goed voor de koppositie

Prosus staat met een verlies van 2,7% nog steeds stijf onderaan. Maandag blonk de techinvesteerder nog uit na een koerssprong van het Chinese internetbedrijf Tencent, zijn veruit waardevolste belegging.

Het maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway zakt 1,7% weg. KPN dat morgen de boeken open doet, zakt 0,1%.

Bij de middelgrote fondsen gaat vastgoedfonds Eurocommercial Properties 4,4% vooruit. Koploper Air France KLM is stevig in herstel met een koersprong van 5%.

Vastgoedfonds NSI klimt 1,4%, na de publicatie van licht meevallende jaarcijfers.

Smallcap Heijmans wint 2,1%, op het binnenhalen van een grote onderhoudsklus aan vaarwegen in Oost-Nederland. Concurrent BAM is nog beter op dreef met een vooruitgang van 3,2%.

Wil je weten of er nog meer in het vat zit na de krachtige opleving van de aandelenmarkten sinds november? En waar de kansen maar ook valkuilen liggen? Meld je dan aan voor het gratis DFT online seminar donderdagavond.