Wat verdient een... leraar op de middelbare school?

Amsterdam - De slogan ’Meer geld voor het onderwijs’ doet het altijd goed in verkiezingstijd. Als stelling in de Stemwijzer helpt de loonkloof tussen basischoolleraren en hun collega’s in het voortgezet onderwijs zwevende kiezers om hun definitieve keuze te maken. Maar wat verdient een docent op de middelbare school eigenlijk?