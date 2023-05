Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse chipmaker NXP profiteert van opkomst stekkerauto’s

Door Vian Schouten

Een Nio EP9, een van de snelste stekkerauto’s ter wereld. NXP heeft een deal gesloten met de Chinese autobouwer Nio. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De dip in de chipmarkt is achter de rug. Dat denkt de Nederlandse chipfabrikant NXP in ieder geval. Het bedrijf, met een beursnotering op Wall Street, is ’voorzichtig optimistisch’ over de tweede helft van het jaar. De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips boekte in het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten. Het groeit vooral snel in chips voor elektrische auto’s.